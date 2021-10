Video: vertwijfelde Baudet ontdekt dat niemand zich opwindt over het vaccin

Je zou bijna medelijden krijgen. Gisteravond wilde de leider van Forum voor Democratie uit eten. Dat ging natuurlijk niet: hij heeft geen QR-code (of wil die niet laten zien). Hij mocht wel eten meenemen. Op de terugweg sprak hij een video in.

Vertwijfelde @thierrybaudet ontdekt vanavond in Amsterdam dat niemand meer in hem geïnteresseerd is en in zijn obsessie met de #coronapas “Niemand nam het voor me op, ze aten allemaal vrolijk verder.” #fvd pic.twitter.com/H09YpJB3HF