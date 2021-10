Onderzoek: D66-kiezers geschrokken

Lang niet alle D66-kiezers reageren direct begripvol op de plotse draai partijleider Sigrid Kaag, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Toch kan driekwart van hen leven met een doorstart van Rutte III. Op voorwaarde dat medisch-ethische thema’s vrije kwesties worden.

Het onderzoek was onder ruim 3.000 kiezers die in maart op D66 stemden. In dat onderzoek zeggen D66-kiezers in eerste instantie vooral verrast te zijn door de verklaring van Sigrid Kaag om toch met de huidige coalitiepartijen te praten over een kabinet. 54 procent snapt de beweging van Kaag wel, maar voor een groot deel (41 procent) is die verrassing onaangenaam.

'Oude politiek'

"Ik voel me belazerd. Zo'n kabinet wordt weer te rechts, te conservatief en komt niet met echte veranderingen", reageert een kiezer. Veel anderen denken aan de ouders van de Toeslagenaffaire: "Wat is dit voor signaal naar alle mensen die gedupeerd zijn door Rutte III? Zo verandert er niks aan die bestuurscultuur."

Ondanks de eerste schrik van kiezers vinden velen dat er nu wel gepraat moet worden met VVD, CDA en ChristenUnie. Sommige kiezers willen Sigrid Kaag een heldere boodschap meegeven: "Ik hoop nu maar dat er in de onderhandelingen ieder geval voet bij stuk gehouden wordt en dat er genoeg wordt 'binnengehaald'. Ze moet afhaken als dat niet zo is." Klimaat, onderwijs en de nieuwe bestuurscultuur noemen kiezers als belangrijke punten voor aan de onderhandelingstafel.