‘D66 wilde WOB-verzoek over docu Kaag weigeren’

D66 wilde een WOB-verzoek over de documentaire over Sigrid Kaag weigeren, zodat niet bekend zou worden dat de partij enkele passages uit de docu wilde knippen. Dat schrijven de Telegraaf en Geen Stijl.

De documentaire over Sigrid Kaag is omstreden. De timing, vlak voor de verkiezingen, was discutabel en erger: er was geprobeerd om beelden te verwijderen waarop te zien was dat Kaag geen autogordel droeg. Ook moesten passages waarin ze zich negatief uitliet over collega's worden verwijderd.

Als klap op de vuurpijl blijkt nu ook nog dat D66 zich verzette tegen het WOB-verzoek waarin werd gevraagd om documenten waaruit zou blijken dat de partij de documentairemakers onder druk heeft gezet om delen te wijzigen.

De D66-fractie mailde daarover met het ministerie van Buitenlandse Zaken, schrijft weblog GeenStijl, die de mails in handen heeft. D66 dreigde ’de nodige middelen’ in te zetten om te voorkomen dat de stukken openbaar zouden worden. Ook het gedeelte waarin wordt gedreigd, wilde D66 geheim houden, schrijven Telegraaf en Geenstijl. De ambtenaren van het ministerie stelden voor om stukken zwart te lakken, die wettelijk gezien niet weggelakt mochten worden.

Dit is allemaal extra pijnlijk, omdat Kaag nu precies doet wat Rutte deed: zoveel mogelijk weglakken wat je niet zint. Met nieuw leiderschap heeft het allemaal weinig te maken.