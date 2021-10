Heel weinig Urkers zijn gevaccineerd. Dus wordt in de horeca niet gecontroleerd

Je zou zeggen dat Urk een plaats is waar streng wordt gecontroleerd op de resterende coronamaatregelen. En dat er streng wordt toegezien bij de horeca op de QR-code. Maar het omgekeerde is het geval: omdat heel weinig mensen zich hebben laten vaccineren, heeft de SGP-burgemeester besloten dat er niet hoeft te worden gecontroleerd aan de deur van cafés en restaurants.

Burgemeester Cees van den Bos van Urk laat niet actief controleren op het naleven van de coronapasregels in de horeca. Slechts 20 tot 30 procent van Urk is gevaccineerd en mensen laten zich mondjesmaat testen. Daardoor zijn er ook amper mensen met een QR-code. Volgens de burgemeester valt het met de besmettingen mee op Urk en hoeft er dus niet te worden gecontroleerd. Hij gaat daarmee in tegen het kabinetsbeleid.

Van den Bos tegen de Stentor: "Als handhaver van de openbare orde vraag ik me af: wat is het doel van de regel? Urk zit heel laag in besmettingen, dus nemen ze toch op een bepaalde manier hun verantwoordelijkheid. Dat is van cruciaal belang voor óf en hoe hard je gaat ingrijpen. Zo probeer ik vorm te geven aan die handhaving, zodat ik het doel van de rijksoverheid wel dien."

Als je graag mee wil maken hoe het is om corona te hebben: ga een biertje drinken in Urk.