EU-voorstel: alcohollimiet in verkeer naar nul promille

In veel Europese landen mag je eerst drinken en dan rijden, als je maar niet meer hebt gedronken dan de limiet. Die is in de meeste landen 0,5 promille alcohol in je bloed.

Bekend is dat je waarneming en reactiesnelheid ook door zeer kleine hoeveelheden alcohol verslechtert.

Het Europees Parlement heeft deze week een wetsvoorstel ingediend om rijden met alcohol op in het verkeer compleet te verbieden. Wie meer dan nul promille scoort tijdens een controle wacht een hoge boete.

Volgens het Parlement kwamen in de Europese Unie in 2019 23.000 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Een aanzienlijk deel van die verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcohol in het verkeer, zo meldt het Duitse opinieblad Der Spiegel.

Daarnaast wil het EU-parlement bij de lidstaten lobbyen voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in woonwijken,