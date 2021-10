Er is nóg een belangrijke wereldtop maar die heb je waarschijnlijk gemist

Eind deze maand begint de klimaattop in Glasgow, waarvoor maar liefst 20.000 regeringsleiders, journalisten en activisten zullen afreizen naar de Schotse stad. Maar vorige week is er nog een belangrijke top van start gegaan in het Chinese Kunming. Die krijgt alleen een stuk minder aandacht.

In Glasgow gaan wereldleiders bespreken hoe ze de CO2-uitstoot zo snel mogelijk zoveel mogelijk kunnen terugdringen om de opwarming van de aarde af te remmen. Het is een onderwerp dat al jaren hoog op de agenda staat. Een veel minder sexy thema, maar zeker niet minder belangrijk is de afname van de biodiversiteit. Om die te voorkomen, vindt de 15de biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties plaats in Kunming.

De ineenstorting van ecosystemen en de snelle afname van soorten is evengoed een groot probleem dat samenhangt met de opwarming van de aarde. Sinds 1900 is de diversiteit aan soorten met 20 procent afgenomen. Naar schatting worden een miljoen soorten met uitsterven bedreigd, staat in een rapport. Niet alleen klimaatverandering, maar vooral ook mijnbouw, landbouw, overbevissing en bomenkap zijn oorzaken van de afgenomen biodiversiteit.

In Kunming wordt de voorzet gegeven voor een akkoord dat in het voorjaar gesloten moet worden om het verlies aan biodiversiteit te verminderen. Belangrijkste doelstelling is om tegen 2030 ongeveer 30 procent van het land en de oceanen op aarde te beschermen.