Amerikanen hebben al weer genoeg van Joe Biden

Hij is pas sinds januari president, maar de opiniecijfers voor Joe Biden zijn nu al naar een historisch dieptepunt. Donald Trump was na een jaar nog minder populair dan de huidige president, maar zijn de cijfers van Biden slechter dan van ieder van zijn voorgangers, sinds in de jaren zestig van e vorige eeuw de metingen begonnen.

Een meerderheid van de kiezers meent dat Amerika op de verkeerde weg is. En de staat van het land wordt door kiezers nog slechter geacht dan een jaar geleden, toen Trump nog president was.

Een peiling van Grinnell College/Selzer laat zien dat Biden en Trump nu allebei 40 procent van de stemmen zouden krijgen als er verkiezingen zouden zijn.

De Amerikanen nemen Biden vooral de chaotische terugtrekking uit Afghanistan kwalijk. Maar ook de waarderingscijfers voor de aanpak van de coronacrisis zijn sterk gedaald.

Volgens een recente opiniepeiling van Morning Consult/Politico zegt meer dan 60 procent van de kiezers dat Biden verantwoordelijk is voor de stijgende inflatie . En 52 procent van de Amerikanen verwacht dat de economie de komende 12 maanden verslechtert.