Actie, actie, actie? Rutte weigert handtekening onder resolutie klimaattop

'Actie, actie, actie', klonk het op de klimaattop in Glasgow vastberaden uit de mond van Mark Rutte. Maar onze demissionaire premier voegde de daad niet bij het woord: er kwam geen Nederlandse handtekening onder een resolutie om te stoppen met de financiering van buitenlandse fossiele energieprojecten.

Van de 26 landen ondertekenden er 21 de resolutie wel, waaronder landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada, schrijft de Volkskrant. ‘Dames en heren, u kunt rekenen op het Koninkrijk der Nederlanden,' zo sloot Rutte af. Maar dat valt dus tegen. GroenLinks is woedend en eiste in een motie dat Nederland zich alsnog aansluit.

Waarom we dat niet doen? Volgens de VVD omdat een demissionair kabinet niet mag besluiten over zoiets groots, maar dat is onzin, foetert GroenLinks. Er is wel 6,8 miljard euro beschikbaar gemaakt voor duurzame energiesubsidies.

Belangen in olie en gas

De echte reden is vermoedelijk dat het Nederlandse bedrijfsleven relatief grote belangen heeft in de internationale olie- en gassector. Dat meldde demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) in juli in de Tweede Kamer. De Nederlandse overheid staat garant voor ongeveer 4,8 miljard euro aan fossiele energieprojecten, zoals de aanleg van gas- en oliepijpleidingen voor Shell of Boskalis. Dat is veel meer dan bijvoorbeeld Zweden, dat het verdrag wel ondertekende.

De oproep van Rutte is dus behoorlijk gratuit. Maar ook de regeringsleiders van Frankrijk en Duitsland spreken met grote woorden over de aanpak van de klimaatcrisis. En ook zij zetten geen handtekening onder de resolutie.