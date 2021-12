Hugo de Jonge keert in het nieuwe kabinet niet terug op zijn huidige post. Dat zegt NRC te hebben vernomen uit 'kringen rond de formatie'. NRC: 'In de verdeling die donderdagavond nog op tafel lag, krijgt het CDA niet opnieuw het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat betekent dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet kan terugkeren op die post. Er wordt in de partij nog gesproken of – en zo ja, op welke plek in het kabinet – De Jonge zal terugkeren.'