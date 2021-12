Waarschijnlijk vandaag nog persconferentie over lockdown

Er is geen dag te verliezen om de komende Omicron-golf te breken. En dus is het waarschijnlijk dat er vandaag al een nieuwe persconferentie gehouden wordt om de nieuwe coronamaatregelen bekend te maken, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. In de ochtend heeft het demissionaire kabinet overleg met de burgemeesters, in de middag is er extra kabinetsberaad over het laatste OMT-advies om zo snel mogelijk een harde lockdown in te voeren. Het is ook aannemelijk dat eventuele nieuwe maatregelen al in het weekend ingaan."Het is de verwachting dat het demissionaire kabinet dit ingrijpende advies gaat overnemen", zegt politiek verslaggever Ron Fresen. "Ze kunnen ook moeilijk anders, gezien de grote zorgen over hoe snel deze variant zich verspreidt. 'Het is alle hens aan dek', hoor je in kabinetskringen. Dit zou ook de eerste keer zijn dat ze al maatregelen nemen vóór er een nieuwe golf is."

Vermoedelijk komt er een complete lockdown ook met de kerstdagen.