Bijleveld en Kaag wél meermaals gewaarschuwd voor val Kabul, toch veel te laat met evacuatie

Westerse bondgenoten en de Nederlandse ambassade in Kabul hebben de ministers Bijleveld (Defensie) en Kaag (Buitenlandse Zaken) meermaals gewaarschuwd voor de val van Kabul. Toch beweren ze zelf dat het een complete verrassing was. De vraag om hulp werd daardoor lang genegeerd en de evacuatie kwam te laat op gang.

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een reconstructie, die voortkomt uit 800 pagina's aan vrijgegeven e-mails en documenten van diplomaten en andere betrokkenen. Al in het voorjaar komen signalen dat het mis zal gaan in Afghanistan. Op 4 augustus roept plaatsvervangend ambassadeur Cees Roels Den Haag op om militairen te sturen. Maar pas als de taliban de witte vlag hebben gehesen in Kabul stuurt Nederland een militair vliegtuig naar Afghanistan. Dat arriveert op 18 augustus. Nog altijd wachten 2000 Afghanen die voor Nederland werkten op evacuatie.

De oorzaak voor de veel te late reactie zou 'een volledige disconnect' zijn tussen de Nederlandse ambassade in Kabul enerzijds en de ministers en topambtenaren in Den Haag anderzijds. Na terugkeer van de laatste militairen naar Nederland in juni was voor Defensie 'het boek gesloten'. De evacuatie van tolken en andere Afghaanse medewerkers was geen optie meer zo zei minister Bijleveld in de Kamer. Kaag, Bijleveld en topambtenaren waren bovendien druk met vakantie en formatie.