Testen: capaciteit na jaarwisseling te klein

De GGD kan binnenkort 200.000 testen per dag afnemen. Maar de laboratoriumcapaciteit voor coronatesten dreigt in januari te klein te worden. Er is maar laboratoriumcapaciteit van 100.000 testen.

Afgelopen zomer, toen een groot deel van de Nederlanders was gevaccineerd, was volgens de Dienst Testen de crisis in de testcapaciteit voorbij. Daarom vond het ministerie van Volksgezondheid dat de coronatesten Europees aanbesteed moesten worden, volgens de regels, maar omslachtiger en trager. Laboratoria konden zich die zomer inschrijven voor 23 regionale testgebieden (per GGD) en voor een landelijke rol. Met de capaciteit van twee GGD’s die zelf hun analysecapaciteit regelen, heeft Nederland dan labcapaciteit voor 100 duizend PCR-testen, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Dat is dus 50 procent van wat mogelijk nodig is, schrijft De Volkskrant. We kunnen vanaf 1 januari wel heel veel testen afnemen, maar we kunnen niet bepalen wie besmet is en wie niet.'Nederland blijkt niet voorbereid op de slechtst mogelijke scenario’s.' Alweer.