Wetenschappers in de politiek: ‘Het is niet meer zo dat de beste argumenten het winnen’

In het nieuwe kabinet komen vier bewindslieden die geen politieke ervaring hebben. Meest opvallende zijn IC-arts Ernst Kuipers en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf. Waarom kiezen zij voor de politiek?

Volgens Uri Rosenthal, van 2010 tot en met 2012 minister van Buitenlandse Zaken, speelt zeker een ideële kant mee: "Je hebt de macht om iets te veranderen. Maar het is ook weer niet zo dat je dat met een druk op de knop voor elkaar krijgt," stelt hij bij de NOS.

De oud-hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden waarschuwt dat er in de politiek een groot verschil is tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. "Het is niet meer zoals in de academische wereld dat de argumenten die het meest overtuigend zijn het winnen. Voor de wetenschapper geldt de brille van de creatieve geest, voor een bewindspersoon de meerderheid van de stemmen."

Ook benadrukt hij dat er veel druk is van buitenaf. "Als bewindspersoon kun je op elk moment een microfoon onder je neus krijgen en word je geacht een antwoord klaar te hebben. Ook als je al mediaervaring hebt, is dat anders. Ben je wetenschapper, dan kun je zelf kiezen of je een mediaoptreden doet."