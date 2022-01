Ivanka Trump smeekte Donald om de rellen in het Capitool te stoppen

Ivanka Trump drong er bij haar vader de dag van de Capitoolbestorming minstens twee keer op aan zijn aanhangers op te roepen te stoppen, zegt de commissie die de rellen van 6 januari onderzoekt. Donderdag is het een jaar geleden. Die dag zullen leden van het Congres zich de terreur herinneren die ze voelden en hun angst voor democratie. Trump zal een toespraak houden waarin hij zal volhouden dat de verkiezingen waren gemanipuleerd. Volgens een opiniepeiling van de Washington Post wordt die mening door drie op de tien Amerikanen gesteund.

Liz Cheney, de Republikeinse congresvrouw die door velen in haar partij is verbannen omdat ze lid was van de commissie die de rellen onderzocht, zei dat Trump urenlang smeekbeden van bondgenoten om in te grijpen had genegeerd. “We hebben getuigenis uit de eerste hand dat hij in de eetkamer naast het Oval Office naar de aanval zat te kijken. We weten dat leden van zijn staf hem smeekten om op de televisie mensen te vertellen dat ze moesten stoppen. Wij weten dat zijn dochter Ivanka minstens twee keer naar binnen is gegaan om hem te vragen dit geweld te stoppen.”