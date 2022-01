Doxing, zoals Willem Engel deed, is een probleem, maar niet strafbaar

Willem Engel zette de adresgegevens van D66-leider Sigrid Kaag online. Zij deed aangifte tegen de anti-corona-activist, maar wat hij deed is vooralsnog niet strafbaar.

Het wordt doxing genoemd, iemand intimideren door zijn persoonsgegevens openbaar te maken. Volgens de politie is het een groeiend probleem. Ze vroegen daarom vorig jaar al om wetgeving daartegen. Die is in de maak.

Voor slachtoffers van doxing is het erg bedreigend als naam- en adresgegevens online staan, maar bijvoorbeeld ook de naam van de school van de kinderen of de werkplek.

Het is bovendien schadelijk voor democratie en rechtsstaat, legt D66-Kamerlid Joost Sneller uit aan de NOS. "Als journalisten een onderwerp preventief gaan mijden omdat ze geen slachtoffer willen worden van doxing, dan is dat een groot probleem." Hetzelfde geldt voor politici.