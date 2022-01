Spanningen in Oekraïne: “Er worden hier bunkers in gereedheid gebracht”

De almaar oplopende spanningen tussen de NAVO en Rusland leiden vanzelfsprekend tot grote zorgen in Oekraïne. In hoofdstad Kiev worden bunkers in gereedheid gebracht, meldt Belgische oorlogsjournalist Robin Ramaekers aan HLN.

De Russische troepen die voor de Oekraïense grens bivakkeren boezemen de Oekraïners angst in. “Er worden hier bunkers in gereedheid gebracht”, stelt Ramaekers in zijn reportage. “Het gaat om atoomschuilkelders van na de Tweede Wereldoorlog. Dit toont natuurlijk aan hoe gespannen de situatie in de Oekraïense hoofdstad is.”

"De mensen hebben het gevoel dat ze tussen hamer en aambeeld zitten”, vervolgt Ramaekers. “Ze zijn afhankelijk van wat er boven hun hoofd beslist wordt. Het cynische aan deze situatie is dat deze schuilkelders gebouwd zijn door de Russen om de burgers te beschermen tegen aanvallen uit het Westen. Nu bereiden ze zich voor op wat mogelijk het omgekeerde verhaal zou kunnen zijn.”

“Niemand gelooft hier daadwerkelijk dat het tot een gevecht zal komen, maar dat wordt natuurlijk elders bepaald”, aldus Ramaekers. “Het draait om die grote krachtmeting tussen enerzijds de Amerikanen en de NAVO en anderzijds de Russen. Die twee kampen zullen beslissen hoe ver ze precies willen gaan in het opdrijven van deze mogelijke escalatie. De NAVO heeft nu alvast kenbaar gemaakt niet toe te willen geven aan de Russische eisen.”