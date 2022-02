Verwachting: volgende week ruime versoepelingen, in maart alles open en normaal

Minister Kuipers heeft in een brief aan de Kamer duidelijk gemaakt hoe hij de komende tijd ziet. Eerst moeten we van de huidige beperkingen af. Dat gaat vermoedelijk in twee stappen. "Om de ingrijpende maatregelen niet langer te laten bestaan dan noodzakelijk, is voorzien in een besluitvormingsmoment op 8 maart en een tussentijds

weegmoment op 15 februari aanstaande." De cijfers rechtvaardigen snelheid van openen, maar de minister kiest - begrijpelijk - voor enige voorzichtigheid.

Komende vrijdag bespreekt het Outbreak Management Team (OMT) de mogelijkheden, dinsdag besluit het kabinet. Minister Kuipers verzorgt de coronapersconferentie dan alleen, Rutte zal er niet bij zijn. Het is ook een sympbool dat het een zaak is van ministers. De nationale ramp is voorbij.