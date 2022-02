Wat heeft PvdA-kamerlid Van Dijk eigenlijk misdaan?

Het ging maandag wat verloren in het rumoer rond Ajaxdirecteur Overmars, maar PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapte op vanwege mogelijke privé-misdragingen. Maar waar bestond zijn wangedrag uit? Het AD probeerde daar achter te komen. De klachten die binnenkwamen bij PvdA-leider Ploumen zouden gaan over het feit dat Van Dijk meerdere relaties tegelijk zou hebben gehad. Zonder de betrokken vrouwen te vertellen dat ze niet de enige waren.

Dat verklaart ook zijn tekst bij zijn vertrek: ,,In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden.''

Maar volgens het AD was dat vertrek minder vrijwillig dan het leek. Partijleider Ploumen zou hem hebben gedwongen. En het zou ook niet vaststaan of Van Dijk meerdere relaties tegelijk had. En als het wel zo was, hoort het dan bij machtsmisbruik en #metoo?

Er wordt nu een onderzoek gedaan door een bureau dat hier expertise voor heeft. Ploumen riep vrouwen op zich te melden met klachten. Het is onduidelijk wanneer het onderzoek komt. Dan zal duidelijk worden of dit een Metoo-kwestie is of een rommelig privéleven dat door anderen in het Metoo-domein is getrokken.

Als dat laatste het geval zou blijken staat Ploumen voor gek. Daadkrachtig ingegrepen in de verkeerde zaak.