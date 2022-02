PvdA-kamerlid Gijs van Dijk meer dan ‘pathologische leugenaar’

"Dat er op de begrafenis van zijn moeder zeker vier vrouwen aan zijn zijde stonden die alle vier een relatie met hem hadden zonder dat van elkaar te weten is niet de klacht. Het was voor ons slechts een van de vele eyeopeners die ons toonden hoe geraffineerd het was." Kunstenaar Tinkebell was een van de vrouwen waarmee ex-Kamerlid Gijs van Dijk een relatie had. Volgens haar had hij er meerdere tegelijk, zonder dat zijn partners dat van elkaar wisten. Kunstenaar Tinkebell (Katinka Simonse) schrijft er over in haar column in Het Parool.

"Dat hij ons allen een ander verhaal over de leeftijd en de school van zijn kind vertelde. Dat het schilderij in zijn woonkamer níet, zoals hij zei, door zijn overleden moeder was gemaakt. Dat hij níet, zoals hij vertelde, met hartfalen op de intensive care had gelegen. Dat zou je allemaal nog onder relatief onschadelijk pathologisch liegen kunnen scharen.

Maar binnen de setting van de relaties die hij had, maakte hij de andere vrouwen met wie hij bed en soms huis deelde – allen succesvol en met invloed binnen het sociaal, maatschappelijk en politieke veld – zodanig zwart, met zulke extreme verzonnen verhalen en laster, dat wij elkaar jarenlang hebben dwarsgezeten en naar beneden hebben gehaald.

En ik schaam me. Want ook ik heb me hiervoor laten lenen."

Van Dijk zei bij zijn vertrek dat hij in privé-relaties niet altijd eerlijk was geweest.