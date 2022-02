Baudet weigert medewerking aan onderzoek schimmige geldstromen

Thierry Baudet weigert mee te werken aan een onderzoek van het onafhankelijk College van onderzoek integriteit, dat controleert of Kamerleden zich aan de gedragscode houden. Twee burgers dienden een klacht in tegen Baudet wegens het niet opgeven van neveninkomsten uit de verkoop van zijn boek. De klacht is in behandeling genomen, maar Baudet weigert mee te werken aan het onderzoek. Dat zegt een van de klagers tegen NU.nl.

Baudet verdiende vorig jaar 85.000 euro met de verkoop van boeken zonder dat hij dat had gemeld. Kamerleden zijn verplicht nevenactiviteiten en inkomsten daaruit op te geven in een openbaar register, om zo belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te garanderen.

"De partij is voor Baudet een verdienmodel", zei een van de klagers tegen NU.nl. "Hij verwijt anderen dat ze niet transparant zijn, terwijl hij zelf alle regels negeert. Dat is toch raar? Het gaat mij niet om Forum voor Democratie, ik zou ook in actie komen als er bij andere partijen zulke rare dingen gebeuren."