Oorlog begonnen. Russische bomaanvallen op steden (update)

Het Russische leger lijkt zijn aanval op Oekraïne begonnen. Aan het eind van de nacht schoten de Russen kruisraketten af, vermoedelijk om de luchtverdediging van Oekraïne te treffen. In de grensstreken zijn aanvallen met artillerie. De aanvallen lijken gericht op militaire doelen. Er zijn niet-bevestigde berichten over troepenverplaatsingen.

Persbureaus Interfax en Reuters melden dat Russische militairen vanuit de Zwarte Zee aan land zijn gegaan in de Oekraïense havensteden Marioepol (in de regio Donetsk) en Odessa (in het zuidwesten). Er zouden ook een grondoorlog zijn begonnen vanuit Belarus. Van daaruit is het twee uur naar de hoofdstad Kiev.

De regeringsleiders van de EU-landen komen vandaag bijeen om tegenmaatregelen te bespreken.