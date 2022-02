VVD strengste met ongelijke relatie tussen medewerkers: één moet weg

Je zou het niet direct van de VVD verwachten, maar de partij is het strengst als het gaat om een ongelijke relatie tussen medewerkers. Een van de twee wordt dan verplicht om te vertrekken.

Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs de politieke partijen. In de gedragscode staat dat relaties tussen Kamerleden en fractiemedewerkers ongewenst zijn evenals die tussen leidinggevenden en medewerkers. "Relaties van ongelijk niveau worden gemeld bij de fractievoorzitter zodra deze serieus worden. Dat is niet vast te pinnen op één moment, maar iedereen weet voor zijn eigen gevoel prima wanneer dat moment is." Daarna dient een van hen een andere baan te gaan zoeken.

Ook eenmalige seksuele escapades die ongelijkwaardig zijn, worden afgekeurd. "Van Kamerleden en leidinggevenden mag worden verwacht dat zij afzien van eenmalige uitspattingen binnen de fractie."

Andere partijen gaan minder ver. Zo stellen D66 en PvdA dat een ongelijkwaardige relatie wel gemeld moet worden, maar dat niet per se een van de twee moet vertrekken. De gedragscode van D66 luidt: "Voorkomen moet worden dat partners elkaars werk beoordelen, controleren, of goedkeuren. Zo nodig worden er werkafspraken gemaakt of taken anders verdeeld. Ook een overplaatsing naar een andere plek of een andere portefeuille op de fractie kan aan de orde zijn. Uitgangspunt is dat wordt gezocht naar een voor beide personen én voor de fractie passende oplossing." De PvdA komt met een gelijkaardige tekst.

Ook GroenLinks stelt dat leidinggevenden moeten worden geïnformeerd over relaties op het werk 'om risico’s te kunnen inschatten en ongewenste omgangsvormen te voorkomen'.

SP en CDA zijn vager over wat er moet gebeuren in geval de liefde opbloeit op de werkvloer. Deze partijen wijzen erop dat er vertrouwenspersonen zijn waar je terecht kan.