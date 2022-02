Opslag kernafval in Kiev getroffen, oliedepot nabij hoofdstad in vlammen

Het Oekraïense leger meldt dat het land vannacht is aangevallen 'vanuit alle richtingen'. Volgens een regeringswoordvoerder werd een opslagfaciliteit voor radioactief afval in Kiev getroffen en staat een oliedepot in Vasylkiv bij de hoofdstad in brand. Er wordt gevochten rond de luchthaven daar.

Rusland zette de opmars van zijn troepen in Oekraïne vannacht voort, maar stuitte op felle tegenstand. In Kiev waarschuwden de sirenes opnieuw voor Russische luchtaanvallen.

De stad Kharkiv zou in handen zijn van de Russen. Op straat zou worden gevochten.