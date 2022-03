Hoe kan de oorlog eindigen? Vijf scenario’s

De oorlog is al bijna gewoon, nu hij 10 dagen duurt. Hoe kan er een eind aan komen? De BBC maakte met deskundigen 5 scenario's.

1. korte oorlog

In dit scenario escaleert Rusland zijn militaire operaties. Er komen meer willekeurige artillerie- en raketaanvallen. De Russische luchtmacht - die tot nu toe een bescheiden rol heeft gespeeld - voert verwoestende luchtaanvallen uit. Massale cyberaanvallen razen door Oekraïne, gericht op belangrijke nationale infrastructuur. Energievoorziening en communicatienetwerken worden afgesloten. Duizenden burgers komen om. Ondanks moedig verzet valt Kiev binnen enkele dagen. De regering wordt vervangen door een pro-Moskou marionettenregime. President Zelensky wordt vermoord of vlucht, om een ​​regering in ballingschap op te richten. President Poetin verklaart de overwinning en trekt enkele troepen terug, zodat er genoeg achterblijft om enige controle te behouden. Duizenden vluchtelingen blijven naar het westen vluchten.

2. Een lange oorlog

Waarschijnlijker is dat dit uitgroeit tot een langdurige oorlog. Misschien lopen Russische vast, gehinderd door een laag moreel, slechte logistiek en onbeholpen leiderschap. Misschien duurt het langer voor Russische troepen om steden als Kiev in te nemen, waarvan de verdedigers van straat tot straat vechten. Er volgt een lange belegering. De gevechten doen denken aan de lange en wrede strijd van Rusland in de jaren negentig om Grozny, de hoofdstad van Tsjetsjenië. Daar bleef weinig van over.

3. Het wordt een grote Europese oorlog

Zou het mogelijk zijn dat deze oorlog zich buiten de grenzen van Oekraïne verspreidt? President Poetin zou kunnen proberen meer delen van het voormalige Russische rijk terug te winnen door troepen te sturen naar ex-Sovjetrepublieken zoals Moldavië en Georgië, die geen deel uitmaken van de NAVO. Of er kan gewoon een misrekening en escalatie zijn. Poetin zou kunnen verklaren dat westerse wapenleveringen aan Oekraïense troepen een daad van agressie zijn die vergelding rechtvaardigt. Hij zou kunnen dreigen met het sturen van troepen naar de Baltische staten - die lid zijn van de NAVO - zoals Litouwen, om een ​​landcorridor op te zetten met de Russische kustexclave Kaliningrad.

4. Er komt een diplomatieke oplossing

Zou er, ondanks alles, toch een mogelijke diplomatieke oplossing zijn?

"De wapens praten nu, maar de weg van de dialoog moet altijd open blijven", zei VN-secretaris-generaal António Guterres. De dialoog gaat zeker door. President Macron van Frankrijk heeft aan de telefoon met president Poetin gesproken. Diplomaten zeggen dat er voelsprieten worden uitgestrekt naar Moskou. En verrassend genoeg hebben Russische en Oekraïense functionarissen elkaar al twee keer ontmoet voor besprekingen aan de grens met Wit-Rusland. Ze hebben misschien niet veel vooruitgang geboekt. Maar door in te stemmen met de onderhandelingen, lijkt Poetin op zijn minst de mogelijkheid van een onderhandeld staakt-het-vuren te hebben geaccepteerd.

De hamvraag is of het Westen kan bieden wat diplomaten een "off-ramp" noemen, een Amerikaanse term voor een afrit van een grote snelweg. Diplomaten zeggen dat het belangrijk is dat de Russische leider weet wat er nodig is om de westerse sancties op te heffen, zodat een gezichtsbesparende deal op zijn minst mogelijk is.

5. Poetin wordt verdreven

En hoe zit het met Vladimir Poetin zelf? Toen hij zijn invasie lanceerde, verklaarde hij: "We zijn klaar voor elke uitkomst."

Maar wat als hij daardoor aan kracht verliest en zelfs de macht verliest? Het lijkt misschien ondenkbaar. Toch is de wereld de afgelopen dagen veranderd en over zulke dingen wordt nu nagedacht. Professor Sir Lawrence Freedman, emeritus hoogleraar oorlogsstudies aan Kings College, Londen, schreef deze week: "Het is nu net zo waarschijnlijk dat er een regimewisseling zal plaatsvinden in Moskou als in Kiev."

Het zou zo kunnen gaan: Poetin een rampzalige oorlog. Duizenden Russische soldaten komen om. De economische sancties bijten. Poetin verliest de steun van de bevolking. Misschien is er de dreiging van een volksopstand. Hij gebruikt de interne veiligheidstroepen van Rusland om die oppositie te onderdrukken. Maar dit wordt heel naar en genoeg leden van de Russische militaire, politieke en economische elite keren zich tegen hem. Het Westen maakt duidelijk dat als Poetin vertrekt en wordt vervangen door een meer gematigde leider, het westen een aantal sancties zal opheffen en de normale diplomatieke betrekkingen zal herstellen. Er is een bloedige staatsgreep en Poetin ligt eruit. Nogmaals, dit lijkt op dit moment misschien niet waarschijnlijk. Maar het is misschien niet ongeloofwaardig als de mensen die hebben geprofiteerd van de Poetin niet langer geloven dat hij hun belangen kan verdedigen.