Peiling: Ja21 steeds groter, Volt kleiner

Ja21 is - in de peilingen - een van de grootste partijen van het land. Volt daarentegen is sterk teruggevallen.

Hoewel per week de verschuivingen beperkt zijn, zien we over een periode van drie weken toch wel een duidelijke trend, zeggen de peilers. De VVD heeft zich vijf zetels hersteld (naar 27) en VOLT heeft zes zetels (naar 4) verloren. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zien we daarnaast het CDA twee zetels stijgen (naar 8) en FVD twee zetels dalen (naar 5). Bij de overige partijen zien we hooguit de verschuiving van 1 zetel. (D66, CU, SP +1 en PVV, JA21 -1). Per saldo hebben de vier regeringspartijen in de laatste drie weken negen zetels teruggewonnen. Ze staan nu nog op een verlies van -17.