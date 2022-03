Het verbazingwekkende falen van de Russische kolos in Oekraïne

Veertien dagen na het begin van de Russische invasie weten we veel niet. Maar wel dat het anders is gegaan dan de Russen hadden bedacht.

Wat weten we met zekerheid van het offensief? De Russen rukken op. Langzaam, zelfs buitengewoon langzaam op sommige fronten. De Oekraïners hielden de opmars in bedwang, soms stopten ze die zelfs, maar ze wisten hem nergens terug te drijven. Het Russische leger vertoonde echter verrassende gebreken. Strategische fouten, logistieke problemen, lacunes in de inlichtingendienst... De troepen van het Kremlin, waarvan we dachten dat ze modern waren en geprofessionaliseerd, vallen in de oorlogspraktijk behoorlijk tegen.

Het Kremlin had zich duidelijk een snelle overwinning voorgesteld. De Russische reus zou een numeriek zeer inferieur Oekraïens leger verpletteren. De eerste bombardementen waren vooral gericht op militaire infrastructuur met een specifiek doel: de Oekraïense verdediging breken, met name in de lucht, een snelle invasie van Kiev mogelijk maken en de regering omverwerpen.

Twee weken later houdt David echter nog steeds vol. De Russen slaagden er niet in om de volledige controle over het luchtruim te krijgen. En ze stuitten op felle tegenstand in elke stad die ze naderden. Afgezien van Cherson (300.000 inwoners) is nog geen van de grote Oekraïense steden in Russische handen gevallen. Resultaat: de frontlinies die na vier of vijf dagen ontstonden, zijn er nog steeds.

In Oost- en Noord-Oekraïne hebben ze tot dusver niet veel terrein gewonnen. Ondanks massale bombardementen die hele buurten van Charkov, Tsjernihiv of Soemy verwoestten, houdt de Oekraïense verdediging stand.

In het Zuiden daarentegen is echte vooruitgang geboekt. Komend van de Krim heeft het Russische leger de verdediging van Cherson, aan de monding van de Dnjepr, doorbroken en nadert Zaporijia, verder naar het noorden. De kerncentrale, die de Russen hebben overgenomen , produceert 20 procent van de elektriciteit van Oekraïne. Door ook de middelgrote steden Melitopol en Berdiansk in te nemen, kreeg Moskou een bijna totale controle over de Zee van Azov. Alleen Marioepol, in het oosten, verzet zich nog, maar de stad lijkt op instorten te staan.

In het westen stuitten de Russische troepen op de verdediging van het Oekraïense leger bij Mykolaiv, aan de monding van de Dnjepr. Het is de laatste weg over land voor Odessa, de belangrijkste haven van de Zwarte Zee en de derde grootste stad van Oekraïne.

Het Russische leger is nu actief in zes afzonderlijke sectoren, die niet met elkaar verbonden zijn. Ze staan ​​geen bevoorrading, hulp of versterking van troepen toe. De keuze om op zoveel gelijktijdige fronten een offensief uit te voeren, logisch in het aanvankelijke perspectief van een blitzkrieg, maakt Rusland kwetsbaar.

Het mislukken van het Russische plan A, gebaseerd op een snel offensief, heeft grote gevolgen voor de logistieke linies, de traditionele zwakke plek van het Russische leger. Al een paar dagen na het begin van de invasie kwamen colonnes voertuigen tot stilstand vanwege gebrek aan benzine.

De grote afhankelijkheid van het leger van het spoor voor bevoorrading maakte het probleem verder gecompliceerd. “De Russische logistiek is niet geschikt voor een grootschalig offensief buiten de spoorwegen. Ze hebben niet genoeg vrachtwagens om te voorzien in de behoeften op meer dan 150 kilometer van de bevoorradingsdepots”, waarschuwde luitenant-kolonel Alex Vershinin al in november 2021 op de gespecialiseerde site War on the Rocks.

In gebieden waar de Russen snel zijn opgeschoten, speelt ook de verkeersopstopping een rol. Door het gebrek aan onderhoud van het materieel, met name door de corruptie die alle lagen van het leger teistert, zijn de zware Russische machines vaak gedwongen op de geasfalteerde wegen te blijven. Zelfs in gebieden die ze hebben veroverd, komt hun controle over territorium vaak neer op controle over wegennetwerken. Met de raspoutitsa , het modderseizoen dat begint met de dooi, wordt dat erger.