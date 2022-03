Willem Engel opgepakt en opgesloten

Willem Engel is gearresteerd vanwege herhaaldelijke opruiing. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid bevestigt de aanhouding tegenover het AD. ,,Het klopt, het zat er aan te komen als je kritiek hebt op het coronabeleid. Wat kunnen we verder doen? Ik denk dat ze hem vasthouden tot aan het proces.”

De verdachte zou volgens het Openbaar Ministerie gedurende een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten hebben geplaatst op social media.

Het Openbaar Ministerie startte in januari een onderzoek naar de collectieve aangifte tegen Engel die door 22.581 mensen ondertekend is.

Op 4 augustus 2021 riep Willem Engel via Twitter op tot het maken van filmopnames en foto’s van GGD-personeel op locaties waar werd gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat werd opgevolgd en de politie greep daarop in bij een prikbus in Lekkerkerk tegen mensen met camera’s. De dag erop deed GGD Hollands Midden aangifte tegen Engel vanwege bedreiging.

Norbert Dikkeboom begon vorig jaar een burgerinitiatief omdat Engel zich volgens hem schuldig maakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.

Hij omschrijft de Viruswaarheid-oprichter als “een buitengewoon storende factor in het debat rond de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen” en vindt dat Engel angst en verdeeldheid zaait onder de bevolking met zijn uitlatingen. In december overhandigde Dikkeboom de collectieve aangifte aan het OM in Rotterdam.