Barbara Baarsma hielp Sywert aan mondkapjesdeal

De Rabobank was een belangrijke steun voor Sywert van Lienden tijdens de onderhandelingen over zijn veelbesproken mondkapjesdeal met de overheid. De bank had 115 miljoen euro klaarstaan om de transactie te financieren, dankzij bemiddeling van Barbara Baarsma.

De steun van de Rabobank maakte Van Lienden een serieuze gesprekspartner voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat blijkt uit het boek Sywerts miljoenen van Follow the Money-journalisten Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen, dat op 24 maart verschijnt. Dat schrijft het AD.

Van Lieden schermde met de steun van Barbara Baarsma, toen directeur van Rabobank Amsterdam, voor het plan. . Zij had een krediet van 115 miljoen euro geregeld waarmee de mondkapjesdeal (van uiteindelijk 100 miljoen) zo nodig gefinancierd kon worden. Ook was er een ‘dealteam’ van vijf Rabo-bankiers bij de mogelijke transactie betrokken, blijkt uit interne e-mails en presentaties in handen van Follow the Money.

Baarsma kwam later in de Covidcrisis met het voorstel de maatregelen tegen het virus te laten vallen en de kwetsbaren samen te brengen op 'veilige plaatsen'.