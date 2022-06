Brieven onthullen: Hitler was als de dood voor ziekte

De Zwitserse erfgenaam van een van de artsen van Adolf Hitler heeft details vrijgegeven van brieven die gaan over hoe de dokter Hitler behandelde voor problemen aan de stem, meldde de NZZ am Sonntag.

De brieven tonen Hitlers panische angst voor een ernstige ziekte. "Als er iets ergs is, moet ik het absoluut weten", zegt Hitler de dokter na hun eerste consult in mei 1935, blijkt uit de brieven.

Hitler werd vanaf 1935 verschillende keren behandeld door Carl Otto von Eicken, een Duitse oor-, neus- en keelspecialist. De behandelingen gingen tot zijn dood door.

De brieven van de dokter aan een neef werden ontdekt door Robert Doepgen, de achterachterkleinzoon van Von Eicken, die ze vond bij het onderzoeken van familiearchieven voor een schoolproject. Von Eicken stierf in 1960.

De Britse historicus Richard J Evans, een specialist in de Duitse geschiedenis, stond in voor de authenticiteit van de ongepubliceerde brieven, aldus de krant.

De krant zei dat de brieven ook het belang aantoonden dat Hitler hechtte aan zijn stem, die hij in toespraken gebruikte om steun voor zijn regime op te zwepen.

Een operatie om een ​​poliep te verwijderen werd uitgesteld tot na een toespraak, zeggen de brieven, omdat Von Eicken Hitler adviseerde dat hij zijn stem rust moest gingen na de ingreep.

In zijn brieven heeft Von Eicken nooit in twijfel getrokken dat hij een man had behandeld wiens acties ertoe leidden dat miljoenen mensen omkwamen in de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog, aldus de krant.

De krant zei dat op de vraag van Russische ondervragers na de oorlog waarom hij Hitler niet had vermoord, Von Eicken zei: "Ik was zijn dokter, niet zijn moordenaar."

Hitler stierf door zelfmoord in een bunker in Berlijn in 1945, kort voor het einde van de oorlog.