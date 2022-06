De kans dat Oekraïne deze oorlog wint, is bijna nul

De slachting in Oekraïne zal waarschijnlijk pas eindigen als een van de twee tegenstanders letterlijk is leeggebloed. Zoals de zaken er nu voor staan, zal het Rusland niet zijn.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg was een van de eersten die de harde waarheid hardop zei. Volgens Stoltenberg kan het nog jaren duren voordat de kanonnen in Oekraïne zwijgen. Hij bevestigde wat iedereen kan zien die het nieuws volgt: het Oekraïens-Russische conflict is vastgelopen. De geplande blitz-operatie van het Kremlin is uitgegroeid tot een uitputtingsslag. Dit betekent dat het Oekraïense bloedbad waarschijnlijk niet zal eindigen voordat een van de twee tegenstanders letterlijk is leeggebloed. Zoals de zaken er nu voor staan, zal het Oekraïne zijn en niet Rusland.

De veel geprezen moraal van het leger van Oekraine loopt deuken op.

Klachten van Oekraïense soldaten aan het front over een gebrek aan wapens en munitie nemen al lange tijd toe. Er zou ook spraken zijn van deserteurs. Het zijn nu niet alleen gevierde helden, maar ook soldaten die gefrustreerd zijn omdat aan alles schaarste is. Ze willen geen kanonnenvlees worden.

Er zijn echter weinig aanwijzingen voor wijdverbreide oorlogsmoeheid. Veel Oekraïners geloven in de overwinning. President Zelenskiy zweert bij de herovering van alle bezette Donbass-gebieden, hij wil ook de Krim bevrijden. Hij zal zelf ook wel weten dat dit voorlopig onhaalbaar is. Maar hij moet het zeggen om de moed er in te houden, schrijft de analist van de Suddeutsche.

Een einde aan de oorlog of in ieder geval een wapenstilstand is niet in zicht. Voorlopig zijn de wapendepots aan beide zijden nog voldoende gevuld om de strijd voort te zetten. Terwijl het leger van Poetin al oorlogsuitrusting van museumkwaliteit uit de depots haalt, voorzien Amerikanen en Europeanen de Oekraïense troepen van modernere wapens. Maar niet genoeg. De wapens zijn wel beter, maar het zijn er niet genoeg.

Sommige dingen spelen Poetin in de kaart. Er zijn geen massale anti-oorlogsprotesten in Rusland, hij verbergt de doden en de kosten. Het is ook niet waarschijnlijk dat hij zijn aanvalsoorlog zal moeten afbreken omdat hij geen geld meer heeft. De sancties kunnen enorme schade aanrichten, Rusland economisch, technologisch en sociaal tot een achterlijk land maken. maken. Maar op dit moment stijgen de olie-inkomsten. Ze zijn hoger dan voor het uitbreken van de oorlog.

Wanneer de gevolgen van de oorlog in Oekraïne steeds voelbaarder wordt in de westerse economie worden, zal het voor Rutte, Scholtz, Macron en de anderen moeilijker worden om solidariteit te eisen. Dan zal de steun voor Oekraïne sneller afbrokkelen dan verwacht. Dit zou een reden zijn om niet alleen te hopen op een overwinning in Kiev, maar ook om consequenter na te denken over een acceptabele onderhandelingsoplossing. Want wat betreft een vroege Oekraïense overwinning met de herovering van alle gebieden, inclusief de Krim: de wens is begrijpelijk, maar het zal nooit gebeuren.