Opnieuw felle ruzie in Bij1 van Sylvana Simons

Jursica Mills, voorzitter van Bij1, is met ruzie opgestapt. Volgens Mills is haar vertrek te wijten aan de ‘toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’ binnen de partij.

In haar afscheidsbrief aan de leden is ze uitgesproken kritisch op de partij. Zo schrijft ze dat die ‘vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden’. Soortgelijke geluiden klonken bij het vertrek van Quincy Gario, die in juli 2021 uit de partij werd gezet.

‘Ik heb gezien dat leden graag rechtvaardigheid willen totdat een rechtvaardig besluit niet bij hen in het straatje past. Dat leden graag een platte organisatie willen, maar nooit verantwoordelijk willen zijn voor hun eigen gedrag. En ga zo maar door,’ schrijft Mills. ‘Ik ben als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos, niet zuiver/ integer of ongerechtvaardigd benaderd en behandeld en dat allemaal onder het mom van kritiek. Laat dat maar even bezinken.’

De partij van Sylvana Simons heeft 1 zetel in de Tweede Kamer en staat in veel peilingen op winst. In de Amsterdamse gemeenteraad heeft de partij 3 van de 45 zetels