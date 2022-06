First lady Olena Selenska: ‘Russische bezetters zijn zo verdorven als IS-terroristen’

"Onze oorlog heeft een vrouwelijk gezicht, want onze vrouwen zijn overal in deze oorlog. Op alle fronten. Het is verschrikkelijk, maar veel Oekraïense vrouwen maken tijdens de bezetting mee wat vrouwen meemaakten in gebieden die waren bezet door IS. Want de Russische bezetters zijn niet beter dan IS-terroristen. Oekraïense vrouwen – er zijn er ongeveer twee miljoen meer dan Oekraïense mannen – ervaren de gruwel op dit moment. Maar ze zijn geen passieve slachtoffers, want elk van hen heeft zijn eigen persoonlijke geschiedenis van verzet. De meerderheid van onze artsen en leraren zijn vrouwen."

Olena Zelenska, een 44-jarige scenarioschrijfster die in 2003 trouwde met de man die momenteel bijna dagelijks via een videoverbinding de wereld toespreekt, spreekt met Welt am Sonntag.

Ze wil vooral dat we inzien dat de oorlog in haar land onze oorlog is, ieders oorlog. "De wereld kan en moet leren dat er geen 'buitenlandse' oorlogen zijn. In onze tijd gaan raketten overal naartoe, vluchtelingen vluchten naar bijna elk land. De wereld is klein, alles is dichtbij. Daarom is er geen "ver weg" en geen "dat zijn onze zaken niet". Dat is tenminste wat ik wil dat de wereld inziet, eindelijk."