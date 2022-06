Poetin heeft machtige vrienden buiten Europa: BRIC-landen profiteren van oorlog

Het Westen is druk bezig Poetin de duimschroeven aan te draaien met economische sancties, maar machtige landen als India, China en Brazilië ruiken hun kans. Ze doen graag zaken met Rusland, nu ze korting krijgen op olie, gas, graan, kunstmest en andere grondstoffen.

De prijzen voor grondstoffen rijzen de pan uit. Er is grote onzekerheid op de wereldmarkt door de oorlog in Oekraïne, logistieke problemen met vervoer en de economische sancties. De grote opkomende BRIC-economieën dreigen vast te lopen, dus bellen de autoritaire leiders met Poetin.

China koopt recordhoeveelheden olie met 25 tot 30 procent korting van Rusland, net als India. Het Brazilië van Bolsonaro is verzekerd van 'een ononderbroken toevoer' van Russisch kunstmest, na persoonlijk contact met Moskou.

India koopt de Russische olie niet alleen voor eigen gebruik. Ze zien mogelijkheden om te profiteren van de Oekraïne-oorlog, door de olie te verwerken tot diesel en met stevige winst te verkopen aan Europa. “Het lijkt het nieuwe businessmodel van India”, zegt Lucia van Geuns, energie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) tegen RTL Nieuws.

''Iraanse en Venezolaanse olie vindt ook zo zijn weg op de wereldmarkt. Daarnaast wordt er ook vaak olie gemengd en onder een andere noemer doorverkocht. Dat zien we nu ook met Russische olie.''

Is een Europese olieboycot dan nog wel effectief? ''Dat moeten we nog gaan zien. Het is van veel verschillende factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld of de export naar India wordt ingedamd of niet'', aldus Van Geuns.

''Op de lange termijn zullen ze het wel lastiger krijgen. Europa was een enorme markt voor Rusland. Dus dat is voor hen een groot verlies. Maar uiteindelijk zal de internationale oliemarkt zich voegen naar de nieuwe situatie. En zal Rusland waarschijnlijk nog steeds inkomsten krijgen.''