Boeren losgeslagen: huis van minister weer bedreigd

Boze boeren doorbraken gisteravond de beveiliging door de politie van de woning van stikstof-minister Van der Wal. Ze duwden een politieauto opzij zodat tractoren de straat in konden rijden. De minister was niet thuis, haar familie wel.

Hp/De Tijd-journalist Ton van Dijk was ter plaatse. "Er werd wel met vuurwerk gegooid en brand gesticht en een politieauto vernield. Politieagenten gaven aan dat men in feite niks kan doen tegen de trekkers. Twee agenten moesten letterlijk vluchten toen hun auto aan de kant werd gezet en een trekker door de opening brak. Een agent: 'Dan moet je het leger inzetten.'"

Volgens de politie zijn bij de actie "duidelijk grenzen overschreden. Een politieauto is vernield en er is een giertank geleegd. De situatie was dreigend en onacceptabel, ook richting hulpverleners", laat de politie op Twitter weten.