Hoe een dappere getuige (25) het plan voor een staatsgreep van Trump aan de kaak stelde

Nu is er bewijs: Donald Trump wist precies wat hij deed voor en na 6 januari 2021. Hij was van plan zijn gewelddadige aanhang naar het Capitool te sturen, wetende dat ze gevechtswapens en kogelvrije vesten bij zich hadden. En hij wilde zelfs zelf met hen mee naar het parlement rijden - ondanks de waarschuwing van zijn adviseurs en familie dat dat op een staatsgreep zou lijken.

De Verenigde Staten hebben dit besef te danken aan een moedige vrouw die getuigde voor de parlementaire commissie: Cassidy Hutchinson, net 25 jaar oud. Ze werkte in het Witte Huis als assistent van stafchef Mark Meadows. In haar kantoor, op een steenworp afstand van het Oval Office, was ze van dichtbij getuige hoe Trump en zijn entourage hun poging tot staatsgreep voorbereidden en uitvoerden. De meeste naaste medewerkers hebben tot nu toe ofwel geweigerd te getuigen voor de House Enquiry Committee vanaf 6 januari of hebben cruciale vragen onbeantwoord gelaten. Hutchinson vertelde het allemaal, gedetailleerd en grotendeels uit de eerste hand: ze was er bij. Hutchinson beantwoordde bijna 20 uur lang vragen van de commissie. In een soort finale beschreef ze dinsdag, na meerdere video-interviews, een aantal gebeurtenissen live voor het oog van de camera's en de wereld.

Op een keer, kort na de verkiezingen die Trump verloor schrok ze van een knal en ze rende de eetkamer van het Witte Huis binnen. Ketchup droop van de muur, een kapot bord lag op de grond. Een bediende zei dat Trump het bord tegen de muur gooide toen hij zijn procureur-generaal in een interview hoorde zeggen dat er geen sprake was van verkiezingsfraude. Hutchinson hielp Trumps favoriete saus van de muur te vegen.

Op 6 januari, de dag dat zijn aanhangers gewapenderhand het Capitool bestormde, wilde Trump met zijn limousine daarheen, om hen aan te voeren en aan te vuren. Toen de geheime dienst Trump in de auto vertelde dat dit niet mogelijk was en daarom terug naar het Witte Huis zou worden gereden, raasde Trump: "Ik ben de fucking president, breng me naar het Capitool!" Trump zou zelfs het stuur van de bestuurder hebben vastgepakt. Uit logboeken blijkt dat er een route naar het Capitool was gepland, zelfs nadat daar geweld uitbrak.

Hutchinson vertelde dat ze voor haar verhoren door het kamp-Trump onder druk was gezet om haar mond te houden. Ze heeft intussen politiebescherming.