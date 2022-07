Boeren: ‘Laat Den Haag maar branden’ en ‘Rutte in zoutzuur’

Veel boeren zijn nog altijd boos. Er zijn aanwijzingen dat minstens een deel steeds radicaler wordt. Er zijn verschillende groepen op de Telegram-messengerservice, waarvan de grootste "Boeren in Opstand" 13.000 leden heeft. Sommigen roepen openlijk op tot geweld. "Laat Den Haag maar branden", schreef een gebruiker. Een ander: "Als je een gewapende burgeroorlog wilt, kun je die krijgen." Er wordt een "omverwerping van de regering" geëist, gecombineerd met bedreigingen aan haar vertegenwoordigers: "Voor Rutte is er maar 1 oplossing: zoutzuur."

De politie zegt dat vooral activisten die zich via internet organiseren de stemming aanwakkeren en grenzen overschrijden bij de protesten. Zo kreeg een sleepbedrijf tientallen dreigtelefoontjes en doodsbedreigingen omdat hij in opdracht van de politie een vastgelopen vrachtwagen van de snelweg had gehaald. Zijn naam en nummer waren verspreid in een Telegram-groep.