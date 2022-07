Staatssecretaris Wiebes wist al in 2015 dat wet spaartaks juridisch kansloos was

Ambtenaren hadden hem in 2015 al gewaarschuwd, maar toch ging toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes door met de spaartaks-wet.

Dat blijkt uit ambtelijke stukken die Kamerlid Pieter Omtzigt heeft opgevraagd. Daarin staat dat de wet ’juridisch mogelijk kwetsbaar’ is. De ambtenaren noemen het 'koffiedik kijken' of de rechter in zou gaan grijpen.

Een ’complexiteit met vele wiskundige formules’ die de ’belastingopbrengsten in ’gevaar zou brengen’, oordeelde Van Rij destijds al als senator. Nu mag hij als staatssecretaris van Financiën de boel oplossen.

De ambtenaren dachten slim te zijn door te goochelen met woorden. De spaartaks moest niet worden neergezet als een poging om mensen te belasten op hun daadwerkelijk behaalde rendement, schrijft de Telegraaf. Wiebes gaf aan dat het een ’grove benadering’ was en een ’hulpmiddel’ om beter aan te sluiten bij het ’ervaren rendement’.

Van Rij had in 2015 al veel kritiek op de ingewikkelde constructie. Hij noemde het ’gemiddelden op basis van volstrekt willekeurige aannames’. "Welkom in de wondere wereld van Willie Wortel Wiebes”, aldus Van Rij.

Uiteindelijk greep de rechter dus wel in en moeten er vele miljarden worden terugbetaald aan spaarders.