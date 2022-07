Neelie Kroes dreigt haar pensioen te verliezen

De Europese Commissie gaat onderzoeken of Neelie Kroes de regels heeft overtreden. Ze lobbyde voor Uber, terwijl dat haar volgens haar arbeidsvoorwaarden als EU-commissaris verboden was.

Volgens de huidige EU-regels mogen voormalige commissarissen na hun aftreden twee jaar lang niet lobbyen, maar er is geen verbod om namens een privébedrijf contact op te nemen met nationale politici. Toen Kroes in 2014 uit de commissie stapte, was de verbodstijd 18 maanden. Ze heeft, net als de huidige commissarissen, een levenslange verplichting om met "integriteit en discretie" te handelen bij het verlaten van de EU-uitvoerende macht.

Elke voormalige commissaris die in strijd met de regels handelt, kan van zijn EU-pensioen worden beroofd.