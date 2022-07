Biden zegt dat hij kanker heeft door olievervuiling: was dit een verspreking?

De Amerikaanse president Joe Biden hield een speech in de staat Massachusetts. Hij bezocht daar een voormalige kolencentrale en sprak over klimaatverandering en milieuvervuiling. Dan wordt het persoonlijker. Hij vertelt dat hij kanker heeft, vanwege de vervuilde lucht in zijn jeugd.

Biden vertelt over Delaware, waar hij vroeger woonde. De staat kampte lange tijd met de hoogste kankercijfers van de Verenigde Staten. In zijn jeugd moest hij de olie van de autoruiten afpoetsen als het weer kouder werd. Dit is volgens hem één van de oorzaken van zijn gezondheidsproblemen.

Verder zegt hij: “Ik, en veel andere mensen waarmee ik ben opgegroeid, hebben kanker.” Volgens een woordvoerder van het witte huis was dit een verspreking en heeft hij geen kanker (meer). De president zou hebben verwezen naar niet-melanome huidkankers die bij hem zijn verwijderd voordat hij president werd.

Hier vertelt Biden over de vervuiling waar hij in zijn jeugd in Delaware mee te maken had. Volgens hem de oorzaak van zijn kanker: