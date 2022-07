Russen: ze snijden oren af, trekken tanden uit en verkrachten vrouwen en kinderen

Russische soldaten verkrachtten een baby van negen maanden voor de ogen van de moeder. Dat staat in het nieuwe rapport van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR). “Russische soldaten maken zich in Oekraïne systematisch schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid”, schrijft het rapport, dat ook het Oekraïense leger van schendingen beschuldigt.

In een kelder van een ziekenhuis in de buurt van Irpin hielden de Russen 25 meisjes tussen 14 en 24 jaar gevangen als seksslavinnen voor de soldaten, voor wanneer die terugkwamen van de frontlinie. De meisjes werden geregeld misbruikt tijdens groepsverkrachtingen. Negen van hen raakten zwanger.

De ODIHR rapporteert ook over systematische martelingen. In Zabuchchya vond het lijken met afgesneden oren en uitgetrokken tanden. In de stad Trostyanets zijn verschillende martelkamers gevonden met lattenbodems aan de muur genageld om gevangenen op vast te binden en planken voor het waterboarden