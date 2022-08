Trump verdacht van overtreding spionage wet

De inval en doorzoeking van de woning in Mar a Lago was (onder meer) om vast te stellen of de oud-president zich schuldig heeft gemaakt aan schending van de 'Spionage act'. Dat is een zwaar misdrijf, waar mogelijk 10 jaar gevangenisstraf op staat.

Trump zou een aantal zeer geheime documenten hebben meegenomen toen hij het Witte Huis verliet. Hij heeft sindsdien geweigerd alle documenten te retourneren. Waarom hij die documenten heeft ontvreemd is vooralsnog onduidelijk.

FBI-agenten die maandag het huis van voormalig president Donald Trump in Mar-a-Lago doorzochten, verwijderden volgens de (rechtse) Wall Street Journal 11 sets geclassificeerde documenten, waaronder sommige gemarkeerd als topgeheim en bedoeld om alleen bewaard te wordenin speciale overheidsfaciliteiten.

De agenten van het Federal Bureau of Investigation namen ongeveer 20 dozen mee, ordners met foto's, een handgeschreven briefje en de gratieverlening voor de bondgenoot van Trump, Roger Stone. Ook opgenomen in de lijst was informatie over de "president van Frankrijk", volgens de drie pagina's tellende lijst. De lijst is opgenomen in een document van zeven pagina's dat ook het bevel bevat om het pand te doorzoeken dat werd verleend door een federale magistraatrechter in Florida.