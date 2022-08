Marijnissen (SP) opent de aanval: ‘In andere landen wél crisismaatregelen, ons kabinet kijkt weg’

Boodschappen, energieprijzen en horeca, alles is bizar veel duurder geworden het afgelopen jaar en dit wordt nauwelijks gecompenseerd door de Nederlandse overheid, vergeleken met omliggende landen. Tijd voor actie, vindt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

'Zoals verwacht: coalitie blokkeert debat over stijgende prijzen. Waar in andere landen volop crisismaatregelen worden genomen, profiteurs van de crisis extra belasting moeten betalen en energiebedrijven genationaliseerd worden, kijkt dit kabinet weg. Onverantwoord', twittert de SP-leider.

'Daarom onze motie van wantrouwen. Ze laten het gewoon gebeuren dat miljoenen mensen in de problemen komen. Dit kan zo niet langer. Daarom komen we in actie. Op zaterdag 17 september, de zaterdag voor Prinsjesdag, in Den Haag. Een sociaal noodplan voor lagere kosten en hogere lonen is nodig', aldus Marijnissen.

Het kabinet heeft voor het zomerreces aangegeven op z'n vroegst op Prinsjesdag nieuwe plannen wereldkundig te maken om de koopkracht van lage en middeninkomens te verbeteren. Deze groepen worden extra hard getroffen door de inflatie. Zo ongeveer alle landen om ons heen, met uitzondering van Groot-Brittannië, hebben al vergaande nieuwe maatregelen gepresenteerd om de crisis te lijf te gaan.