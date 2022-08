Privébeelden uitgelekt van wild feestende Finse premier Sanna Marin

Er is ophef ontstaan in de Finse media over uitgelekte privébeelden van premier Sanna Marin. Ze is samen met enkele vrienden en beroemdheden aan het zingen, drinken en dansen op keiharde dansmuziek. Critici noemen haar gedrag 'ongepast' en niet premierwaardig.

Het lijkt erop dat ze het enorm naar haar zin heeft en waarom zou dat niet mogen? De 36-jarige Marin laat in een verklaring weten dat de beelden in de 'privésfeer' zijn gemaakt en dat ze het vervelend vindt dat ze zijn uitgelekt. Het was volgens haar een feestje met vrienden, waar niks illegaals is gebeurd. Er zouden geen drugs zijn gebruikt, volgens de Finse premier.

Ze zegt dat ze 'niets te verbergen heeft'. Het uitlekken van de beelden zal volgens haar niets veranderen aan haar gedrag: “Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.”

Marin heeft eerder al excuses aangeboden voor haar feestgedrag, ze staat enigszins bekend als feestbeest. Desalniettemin (of juist daarom) is ze erg populair in binnen- en buitenland. Ze trad drie jaar geleden aan als jongste premier in de wereld.

Hier zijn de gewraakte beelden. Ze gaat flink uit haar dak op dansmuziek: