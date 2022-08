Joepie: zorgmedewerkers krijgen ‘prachtige munt’ van de minister als bedankje (na nieuwe bezuinigingen)

Na het klappen voor de zorg is er nu een volgend gratuite initiatief uit de Haagse koker gerold om de zorgmedewerkers in Nederland te bedanken. Er is een 'prachtige munt' geslagen 'als herinnering en teken van waardering voor de inzet van zorgmedewerkers in de afgelopen 2,5 jaar', volgens zorgminister Ernst Kuipers.

Er zijn immense problemen in de zorg: personeelstekorten, te hoge werkdruk, hoog ziekteverzuim. Huisartsen en de wijkverpleging luiden de noodklok, maar zorgminister Ernst Kuipers negeert hen en maakt geen euro extra vrij. Sterker nog, hij bezuinigt honderden miljoenen op wijkzorg en huisartsen.

Maar op de dag dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in de historie in Nederland de medische zorg voor zijn rekening moet nemen, staat Kuipers in Den Haag te pronken bij de onthulling van een munt voor de zorg.

'De zorg geëerd'

De minister staat samen met de Limburgse initiatiefnemer met een enorme 'klappen voor de zorgmunt' te poseren. 'Gisteren is de zorg geëerd met de grootste Nederlandse munt ooit. Een initiatief van het Maastrichts UMC en de KNM. De munt is opgedragen aan alle zorgmedewerkers in Nederland als dank voor hun grenzeloze inzet tijdens de coronapandemie. Een prachtig initiatief!' aldus Kuipers op Twitter.

Initiatiefnemer en ic-verpleegkundige MUMC Maurice Veugelers legt uit dat de enorme munt een mooie plek krijgt in het MUMC, zodat alle medewerkers hem kunnen zien en er trots en steun uit kunnen halen, elke keer dat ze erlangs lopen.