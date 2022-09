Kabinet-Rutte houdt onderzoek naar uithuisplaatsing kinderen toeslagenouders tegen

Het is misschien wel het grootste schandaal sinds Srebrenica: de rol van de Belastingdienst en het bestuurlijke apparaat bij de onterechte uithuisplaatsing van minstens 1675 kinderen van toeslagenouders. Kamerlid Pieter Omtzigt wil nu eindelijk een onafhankelijk onderzoek.

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wil al vanaf januari diep in deze materie duiken, zodat duidelijk wordt wat er allemaal mis is gegaan in de besluitvorming en wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Maar de RUG wordt onder het mom van privacy de wacht aangezegd.

"Wij kunnen als universiteit toegang krijgen tot de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis daarvan kunnen wij ook vrij snel digitale dossiers van uithuisplaatsingen onderzoeken, om te zien of er een verband is tussen wat ik inmiddels ‘toegebrachte schulden’ noem, en uithuisplaatsingen. Ik moet helaas vaststellen dat het onderzoek niet van de grond komt door een gebrek aan medewerking”, zegt rechter en RUG-docent Bart Tromp tegen het AD.

Wij van WC-eend

De Raad voor de Rechtspraak heeft uiteindelijk besloten om zelf onderzoek te gaan doen. Ze mogen echter geen gegevens opvragen bij het CBS, daar is eerst een wetswijziging voor nodig. Dit zorgt voor extra vertraging. En sowieso is het onwenselijk dat de Raad voor de Rechtspraak zichzelf gaat onderzoeken. “Kun je vertrouwen hebben in een onderzoek naar het functioneren van rechters, als dat onderzoek niet door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd?” vraagt Tromp zich hardop af.

Pieter Omtzigt schrijft op Twitter: "Dus het onderzoek naar de uithuisplaatsingen van de toezichthouders is tegengehouden? De Kamer vroeg om een onafhankelijk onderzoek (een jaar geleden). De inspecties - die toezicht hadden moeten houden - gingen zichzelf onderzoeken. Dit schreeuwt om uitleg."

Omtzigt: "De Kamer vroeg unaniem om onafhankelijk onderzoek in november 2021. Daarop volgde een langdurig overleg en bleek dat veel individueel onderzoek niet mogelijk zou zijn (vanwege data, CBS, privacy)." Het oud-CDA-Kamerlid deelt onder zijn berichten een lijst Kamervragen aan de regering om dit onderzoek alsnog te laten uitvoeren.