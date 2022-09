Brekebeen minister Henk Staghouwer stapt op

Het was een raadsel waarom de ChristenUnie met Henk Staghouwer kwam als minister van landbouw. Hij was eerst bakker en toen provinciaal bestuurder en niets in zijn loopbaan deed vermoeden dat hij de Nederlandse landbouw door de moeilijke periode van herstructurering zou helpen.

Dat kon hij dan ook niet.

Geholpen door zijn partij is Staghouwer daar nu zelf ook achter gekomen. Hij heeft vandaag bekend gemaakt af te treden.

Staghouwer werd door boeren en kamerleden verweten dat hij er niet in slaagde een toekomstperspectief te formuleren voor de landbouwsector.

Het is nog niet bekend wie Staghouwer gaat opvolgen. Voorlopig wordt het ministerschap van Landbouw waargenomen door Carola Schouten. Zij was in Rutte III minister van Landbouw en is nu minister voor Armoedebeleid.