CIA: Poetins oorlog totale mislukking

Volgens CIA-directeur William Burns hebben het verloop van de oorlog en de huidige offensieven van het Oekraïense leger in het zuiden en oosten opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt hoe Poetin de Oekraïners heeft onderschat. De Russische leider heeft zich volgens hem met name verkeken op de moed en bereidheid van de Oekraïners om te vechten.

‘Het is moeilijk om het verloop van de oorlog en Poetins staat van dienst in de oorlog te zien als iets anders dan een mislukking’, aldus Burns tijdens een veiligheidsconferentie in Washington.

De analyse van de CIA sluit aan bij die van de Britse geheime dienst, die ook steeds optimistischer wordt over de kansen van Oekraine.

"Niet alleen is de zwakte van het Russische leger aan het licht gekomen... maar er zal op lange termijn schade worden toegebracht aan de Russische economie en aan generaties Russen", zei hij.

Oekraïense troepen hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt in hun eerste grote tegenaanval sinds de lente, waarbij Russische troepen werden teruggedreven uit een aantal nederzettingen in de regio Charkov.