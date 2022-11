ChristenUnie wil ook minder instroom van asiel en arbeidsmigranten

De ChristenUnie is bereid mee te werken aan inperking van de asielinstroom. Maar wel op voorwaarde dat er minder arbeidsmigranten naar Nederland komen en premier Rutte zelf eindelijk zijn gezag laat gelden in Europa. Dat zegt hij tegen het AD. ,,Als er elk jaar een stad zo groot als Deventer bij komt dan is het legitiem om ons af te vragen: kunnen we dat aan?”

Maar daarbij kan het niet zo zijn dat er alléén naar de instroom van asielzoekers wordt gekeken, vindt Segers. Minder asielinstroom is alleen acceptabel als er ook minder arbeidsmigranten binnen komen. ,,Bij migratie denken we al snel aan asiel, maar de bulk bestaat uit arbeidsmigranten.” De teller staat inmiddels op 800.000, tegelijkertijd ziet Segers grote problemen met malafide uitzendbureaus, onderbetaling van personeel en ondermaatse huisvesting. Het gaat hierbij vaak om Oost-Europeanen die in kassen of slachthuizen werken. Hun komst is vrijwel onmogelijk tegen te houden: binnen de EU kan iedereen werken waar hij of zij wil. Seegers stelt dus een voorwaarde aan de beperking van asielinstroom die vrijwel onmogelijk is.

Segers uit meteen een waarschuwing: als Mark Rutte en diens VVD alleen maar met voorstellen komen die asielzoekers moeten ontmoedigen om naar Nederland te komen, dan is hij ‘snel uitgepraat’. ,,We moeten voorkomen dat dit een politieke prestigestrijd wordt die alleen maar tot verzuring leidt, met kleine pestmaatregelen.