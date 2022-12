Kremlin peilde stiekem de moraal van het volk: de Russen blijken ook zat van de oorlog

Het merendeel van het Russische volk staat helemaal niet meer achter de oorlog van Poetin. Minder dan een kwart lijkt het een goed idee om in de vrieskou te sterven voor het vaderland.

Dat blijkt uit een peiling die het Kremlin in het geheim liet uitvoeren en die in handen is van de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza. De stemming is snel omgeslagen: afgelopen zomer steunde nog 57 procent van de Russen de oorlog.

Toen president Poetin eind september de gedeeltelijke mobilisatie afkondigde groeide de steun voor vredesonderhandelingen echter snel, zegt Denis Volkov, directeur van peilingsbureau Levada Center tegen Medusa. Zo'n 300.000 reservisten werden opgeroepen om naar het front te gaan. Dat bracht de oorlog ineens veel dichterbij, aldus Volkov. Hij zegt dat veel Russen de oorlog best willen steunen, maar niet persoonlijk mee willen vechten. De grote verliezen op het slagveld dragen daaraan bij.

Maar een opstand hoeven we niet te verwachten. Een meerderheid laat de beslissing aan het Kremlin over of er een eind moet komen aan de oorlog en vredesonderhandelingen moeten worden gestart. De peiling zal dan ook weinig gevolgen hebben.