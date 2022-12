Brussel boos op Rutte na arrogante opmerking over Bulgarije

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie suggereerde premier Mark Rutte dat Bulgaarse grenswachten corrupt zijn. Een opmerking die zowel in Bulgarije als in Brussel helemaal verkeerd viel.

"Kun je niet als er wel een grenshek staat met een 50 eurobiljet alsnog langs de grens komen?" zei Rutte. "Ik zeg niet dat het gebeurt, maar ik wil expliciet vastgesteld hebben dat het niet gebeurt.”

"Daar is bij ons weten absoluut geen sprake van’’, reageert Eurocommissaris Yiva Johansson vanmorgen op een persconferentie in Brussel. "Bulgarije heeft het volste recht toe te treden tot Schengen en ik verwacht ook dat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken donderdag dat besluit zullen nemen.”

Nederland is nog steeds tegen toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone, vanwege die vermeende corruptie aan de grens. Volgens een Kamermeerderheid zou toetreding van Roemenië en Bulgarije ‘veiligheidsrisico’s voor Nederland en het gehele Schengengebied kunnen opleveren’.

In Bulgarije is de opmerking van Rutte het gesprek van de dag. "Mark Rutte suggereerde dat je voor 50 euro de grens over mag. Bulgaren sterven aan die grens om niet alleen ons maar ook hen te beschermen. Rutte moet oppassen”, aldus minister van Justitie Krum Zarkov.